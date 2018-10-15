Lüleburgaz Bisiklet Festivali coşkulu geçti



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'NİN Lüleburgaz ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Bisiklet Festivali, Fatma Baba'nın konseri ile sona erdi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında ikincisi düzenlenen Lüleburgaz Bisiklet Festivali(LÜBİFEST) Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi'ne(LYMBA) gerçekleştirildi. Festivale Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları Kevser Özkan, Gökhan Kaya Atay, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, CHP Lüleburgaz İlçe Örgütü Başkanı Bülent Metin ve Örgüt Üyeleri, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Bülent Önder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak temalı yılları kutluyoruz. Bu temalı yıllar kapsamında ikinci olarak 2017 yılında bisiklet yılını tespit ettik. Lüleburgaz Belediye Meclisi 2017 yılını bisiklet yılı olarak belirledi. Ve bu çerçevede Lüleburgaz'da bisiklet kullanımını artırmak, farkındalığı çoğaltmak için çalışmalarımızı başlattık. Arkamızda gördüğünüz Lüleburgaz yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi bu kapsamında çalışmaların yapılan ilk örneklerinden birisi. Burada çocuklarımıza güvenli ve doğru bisiklet kullanmayı öğrettik. Lüleburgaz'da bisiklet kullanımını artırmaya ve farkındalığı çoğaltmaya çalıştık. Geçen sene başladığımız Lüleburgaz bisiklet Festivali'nin bu sene ikincisini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bisiklet doğayla, insanlarla iç içe olabilmektir. Bisiklet çevreyle dost olmaktır. Lüleburgaz Bisiklet Festivali etkinliğini Lüleburgazlılara armağan ediyoruz" dedi.

Festivalin son günü bisiklet akrobasi şovları, en yavaş bisiklet yarışları, bisikletle top ve bayrak taşıma yarışları, halk oyunu, dans gösterileri, zumba gösterisi gerçekleştirildi. Festival, gece Fatma Baba'nın konseri ile sona erdi.



