Lüleburgaz Belediyesi'ne, 'Avrupa Diplomasi' ödülü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesine Avrupa Konseyi tarafından “Avrupa Diplomasi” ödülü verildi.

Yerel düzeyde demokrasinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Avrupa Konseyi tarafından 2011, 2012, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 12 Yıldız Şehir unvanını 5 kez kazanan Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Ödülü programına başvurarak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından, “ Avrupa Diploması ” ödülüne layık görüldü.

Avrupa Konseyi, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955’ten bu yana Avrupa Ödülü programı uyguluyor. Bu kapsamda idarelere birinci aşamada “Avrupa Diploması”, ikinci aşamada “Avrupa Şeref Bayrağı”, üçüncü aşamada “Avrupa Şeref Plaketi” ve son aşamada “Avrupa Ödülü” veriliyor.

Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke ve 200 bin belediye arasında bu ödüle layık görülen 16 belediyeden biri oldu. Ödülün kazanılmasında belediyenin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilen uygulamaları ile çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerinin etkili olduğu bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesi çalışanlarından Endüstri Mühendisi Zeynep Tüfekçioğlu, Avrupa Konseyi tarafından 28 Haziran’da Fransa’nın Strazburg kentinde yapılan ödül töreninde belediye ve kent adına “Avrupa Diploması” ödülünü aldı.