Lüleburgaz Belediyesi'nden öğrencilere deniz kampı



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi belediyesi tarafından düzenlenen 5. Deniz ve Orman Kampı başladı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz ve Orman Kampı 7 dönem olarak organize edildi. Kampın birinci döneminde yer alan 9-11 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Danışment'te gitti. Kampa katılan 16'sı kız 32 öğrenci 7 Temmuz'a kadar devam edecek. İkinci dönem kamp ise 9 Temmuz tarihinde başlayacak. 7 dönem olarak düzenlenen deniz ve orman kampından 224 öğrenci yararlanacak. Deniz ve orman kampına giden öğrenciler, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından uğurlandı.

