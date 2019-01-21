Lüleburgaz'a MOBESE kuruldu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinin en işlek caddesi Edirne Caddesi Taş Köprü önüne, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kuruldu.

Lüleburgaz'da vatandaşların güvenliği, suçlularla mücadelede emniyet güçlerinin daha erken müdahalede bulunması ve suça karşı caydırıcılığın arttırılması amacıyla tarihi Edirne istikametinden gelip, Taş Köprü'yü geçerek set yolu istikametine dönecek araçlarında plaka tanıma sistemi ile daha sıkı kontrol edilmesinin sağlanması için köprü önüne MOBESE kamerası takıldı. MOBESE kameralarının takılma sürecinde Taş Köprü kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. MOBESE kamerasının takılmasıyla bu bölgeden geçen araçların plakaları da rahatlıkla okunabilecek.