Lüleburgaz, 6'ncı kez  '12 Yıldız Şehri' arasında

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen '12 Yıldız Şehri' unvanına 6'ncı kez layık görüldü.

Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen '12 Yıldız Şehri" unvanına 6'ncı kez layık görüldü. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "10 Şubat 2017'de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bürosu, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2018 temasını 'Gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, istişare ve kararlılık' olarak kabul etti. Lüleburgaz Belediyesi de bu tema kapsamında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerini, 8-17 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda Lüleburgaz Belediyesi 12 Yıldız Şehri ödülünü 6'ncı kez kazanarak Avrupa'nın yıldız kentleri arasındaki yerini korumaya devam etti" dedi.