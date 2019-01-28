Lübnan'ın enerjisi CW Enerji'den

ANTALYA, () - CW Enerji, Lübnan'a güneş paneli ve güneş enerji ekipmanı ihraç edecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ürettiği güneş panellerini ve güneşten elektrik üretim noktasında geliştirdiği teknolojileri Avrupa, Balkanlar ve Afrika kıtalarında 22 ülkeye ihraç eden CW Enerji, ürünlerinin Lübnan'da da satışını gerçekleştirecek. Lübnanlı bir firmayla distribütörlük anlaşması imzalayan CW Enerji, anlaşma kapsamında ürettiği güneş enerji panellerini ve ekipmanlarını Antalya'dan Lübnan'a ihraç edilecek.

2010 yılında 60 megavat üretim kapasitesi ile faaliyete başlayan CW Enerji, artan pazar talepleri neticesinde kademeli olarak artırdığı yıllık üretim kapasitesini geçen yıl sonunda 165 milyon liralık fabrika yatırımı ile 750 megavata çıkardı. 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, otomasyon odaklı üretim sistemine geçiş sağlayan firma, Fas'tan Tunus'a, Gana'dan Almanya'ya, Suriye'den Kosova'ya kadar dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatı yıllık üretim kapasite artışları ile birlikte 2019 yılı itibariyle 30, 2020'de 40 ülkeye çıkartmayı hedefliyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl yüzde 30 artırmayı amaçlayan firma, yurt dışındaki distribütör ağına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Geçen haftalarda Irak, Ürdün, Nijerya ile el sıkışan firma, bu kez Lübnan için anlaşmalarını sağladı.

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