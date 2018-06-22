LPG'li otomobildeki yangın korkuttu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. LPG'li otomobildeki yangın, korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.Fethiye Devlet Hastanesi'ne eşini ve çocuğunu getiren Halil Duran, 48 HT 903 plakalı otomobilini kurum yakınına park etti. Bir süre sonra araçtan dumanlar yükseldiğini görenler yangını itfaiye ve polise bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. LPG'li otomobil, patlama riski nedeniyle korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki esnaftan Berat Büyüksolak, "Ne olduğunu anlamadık. Alevler bir anda aracı sardı. Tüm çabalara rağmen aracın büyük bir bölümü yandı. Araçta insanın olmaması tek sevindirici durum" dedi.

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