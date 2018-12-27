LPG firmalarına eğitim

ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) üyelerine yönelik olarak 'Eğitim Programı Sözleşmesi' imzalandı.

ATSO'da düzenlenen törende protokolu ATSO Başkanı Davut Çetin ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu imzaladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, 'Eğitim Programı Sözleşmesi' kapsamında tüp satışı ile uğraşan firmalarda çalışan personele yönelik 'LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)' ve 'Tüplü LPG Dağıtım Personeli' konulu eğitimler düzenleneceğini söyledi. Başkan Davut Çetin "Sözleşme kapsamında Antalya Makina Mühendisleri Odası tarafından odamız üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerde oda üyesi firmalarımıza ve çalışanlarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Bu vesile ile Ayşen Hamamcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz yeni projelerle devam eder" dedi.

Ayşen Hamamcıoğlu ise söz konusu işbirliği protokolunun 26 Aralık 2018 tarihinden itibaren 3 yıl geçerliliği olacağını belirterek, ATSO ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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