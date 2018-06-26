‘Lozan Çarşı Cadde’de ilk kazma vuruldu

SAMSUN,() - ATAKUM Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’te 55 proje sözü içerisinde yer alan milyonluk dev proje için ilk kazma vuruldu. Lozan Cadde Çarşı projesi için Lozan Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Taşçı, “Yaklaşık 10 milyon lira maliyeti olan projemizle, Atakum’un değerine değer katacağız” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesinin en hızlı büyüyen ilçesine yakışır bir ‘Çarşı Cadde’ projesini hayata geçirmek için düğmeye bastıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhuriyet Mahallesi, Lozan Caddesi üzerinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Projenin tüm detaylarını, çalışma alanında yeniden inceleyen Başkan Taşçı, Lozan Cadde Çarşı’nın en kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Atakum Belediyesi tarafından yapım çalışmalarına başlanan Lozan Çarşı Cadde projesinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağına dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin prestijini daha da güçlendirecek olan ve 55’de 55 proje sözümüz içerisinde yer alan Lozan Çarşı Cadde Projemizin çalışmalarına başladık. Tamamlandığında yaklaşık 10 milyon TL’lik maliyetiyle, bölgenin önemli alışveriş merkezilerinden biri olacak olan projemizi en kısa sürede Atakum İlçemize kazandıracağız. Cadde Çarşı projemizle ilçe ekonomisini güçlenecek, yerel esnafımıza da katkı görecek. Bu anlamda Atakum’un değerine değer katacak, ilçemizin prestijini güçlendirecek olan projemiz, şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Atakumluların, tüm ihtiyaçlarını ilçeden ayrılmak zorunda kalmadan çözmesi için çalıştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamak için ilçeden ayrılmak zorunda kalmasın diye birçok önemli yatırımı ilçemizle buluşturduk. Atakum Belediyesi olarak 4 yıllık görev sürecimiz içerisinde hayata geçirdiğimiz 80’i aşkın proje ile turizmden sağlığa, eğitimden spora, her yönüyle cazibe merkezi olan Atakum’da, yaşam kalitesini daha da arttıracak projelerimizle yola devam ediyoruz. İlçemizin son yıllarda rekor düzeyde artan nüfusunun ihtiyaçlarını aynı hızla karşılamak ve vatandaşlarımıza her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi" diye konuştu.

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