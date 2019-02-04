LÖSEV’li çocuklar Adana Devlet Tiyatrosu'nda

ADANA Devlet Tiyatrosu, Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı oyunda LÖSEV’li çocukları ağırladı.LÖSEV’li çocuklar, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Ali Baba ve Kırk Haramiler” adlı çocuk oyununu, Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ile birlikte izledi. Gediktaş oyun bitiminde çocukları sahneye davet ederek hediyelerini verdi ve oyunculularla birlikte fotoğraf çektirdi. Sevinç Gediktaş amaçlarının farkındalık yaratmak olduğuna dikkat çekerek, "Kentte kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla, tedavi gören 50 çocuğumuzla Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı oyunumuzu izledik. Bu tür etkinliklerle onların tedavilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim için çok önemli çünkü onlar geleceğimiz."

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