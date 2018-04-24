LÖSEV İyilikler TIR'ı İzmirli ailelerle buluştu

TÜRKİYE'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştıran LÖSEV İyilikler TIR'ı bu kez İzmir'deydi.

LÖSEV, 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak İzmirli aileler ile buluşuldu. Kayıtlı hasta ve ailelerine kuru gıda, et ve et ürünleri, giysi, temizlik malzemeleri, oyuncak gibi destekler verildi. Bu yıl 23 Nisan kutlamaları ile de renklenen İyilikler TIR'ında LÖSEV İzmir İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından katılımcılar için çeşitli sürprizler de hazırlandı. Bir festival havasında gerçekleşen etkinlik süresince gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulundu. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre olanları gönüllerince seçti.

İZMİR, ()

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