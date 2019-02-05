LÖSEV'den çocuklara yarı yıl tatili hediyesi

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Adana Şubesi, yarıyıltatilinde çocukları ve gençleri yalnız bırakmadı. Birbirinden farklı etkinliklerdebir araya gelen öğrenciler hem eğlendi hem bilinçlendi.LÖSEV Adana İrtibat Ofisine kayıtlı çocuklar ve gençler yarıyıl tatillerinde çeşitlietkinlik ve eğitimlerle motive oldular. Atla terapi projesi kapsamında YeşilobaHipodromu’nun ev sahipliğinde, hayatlarında ilk defa at binme deneyimi yaşayançocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklar atlarla eğlenceli aynı zamanda dahuzurlu vakit geçirdiler. Yine tatil etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatrolarında Ali Baba ve Kırık Haramiler oyununu izleyen çocuklar usta oyuncularla birlikte sohbet etme imkânı bulup fotoğrafçektirdiler.İyileşmiş gençler ise aynı kaderi paylaşan akranlarıyla LÖSEV Adana İrtibat Ofisi’ndebuluştu. Gençler yeni tanıştıkları kardeşleriyle kaynaşıp yeni dostluklar edinirkendiğer taraftan da kişisel gelişimlerine katkısı olacak eğitim ve sunumları izlediler.Dolu dolu bir sömestr tatilini geride bırakan çocuk ve gençler, motivasyonları tam birşekilde okul yolunu tuttu.

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