LÖSEV'den çocuklara yarı yıl tatili hediyesi

tatilinde çocukları ve gençleri yalnız bırakmadı. Birbirinden farklı etkinliklerde
bir araya gelen öğrenciler hem eğlendi hem bilinçlendi.
LÖSEV Adana İrtibat Ofisine kayıtlı çocuklar ve gençler yarıyıl tatillerinde çeşitli
etkinlik ve eğitimlerle motive oldular. Atla terapi projesi kapsamında Yeşiloba
Hipodromu’nun ev sahipliğinde, hayatlarında ilk defa at binme deneyimi yaşayan
çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Çocuklar atlarla eğlenceli aynı zamanda da
huzurlu vakit geçirdiler. Yine tatil etkinlikleri kapsamında Devlet Tiyatrolarında Ali Baba ve Kırık Haramiler oyununu izleyen çocuklar usta oyuncularla birlikte sohbet etme imkânı bulup fotoğraf
çektirdiler.
İyileşmiş gençler ise aynı kaderi paylaşan akranlarıyla LÖSEV Adana İrtibat Ofisi’nde
buluştu. Gençler yeni tanıştıkları kardeşleriyle kaynaşıp yeni dostluklar edinirken
diğer taraftan da kişisel gelişimlerine katkısı olacak eğitim ve sunumları izlediler.
Dolu dolu bir sömestr tatilini geride bırakan çocuk ve gençler, motivasyonları tam bir
şekilde okul yolunu tuttu.
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