LÖSEV Adana Şubesi'nden tadım etkinliği

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi, atolyelerinde üretilen ve bünyesinde bulundurduğu LSV mağazalarında satılan gıda ürünleri için tadım etkinliği gerçekleştirdi.LÖSEV Adana Şube binasında gerçekleşen etkinliğe çok sayıda LÖSEV gönüllüsü katıldı. LÖSEV'li annelerin atolyelerde el emeği ile hazırladıkları kurabiye çeşitleri, çikolata, erişte, tarhana, kars kaşarı gibi doğal ürünleri tadan ziyaretçiler daha sonra LSV mağazasındaki diğer ürünleri de inceledi. LÖSEV Adana Halkla İlişkiler Koordinatörü Esen Ezgi Karadağ, LÖSEV'li anneleri hayata bağlamak adına gerçekleştirdikleri üretim atolyeleri projesini ilerleterek ürünleri LSV mağazalarında ziyaretçilerine sunduklarını söyledi. Karadağ, "Gönüllüler tarafından ilgiyle karşılanan etkinlik, yıl içerisinde belli dönemlerde gerçekleşmeye devam edecek. Siz de gönüllü olup, Lösev ailesine katılmak ve katkıda bulunmak isterseniz Adana şubeyi veya internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.

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