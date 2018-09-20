Lösemi hastasına futbolculardan moral

Arzu ERBAŞ/RİZE()-ÇAYKUR Rizesporlu futbolcular idmanı izlemeye gelen lösemi hastası İdris Karali için forma imzaladı, fotoğraf çektirerek moral verdi.

11 aydır kanser tedavisi gören 36 yaşındaki İdris Karali gönül verdiği Çaykur Rizespor’un tesislerine giderek idmanını izledi. Yeşil mavili futbolcularla da bir araya gelen Karali’ye moral vermek isteyen futbolcular forma imzaladı. Teknik Direktör Mehmet Ali Karaca’da formayı imzalayarak Karali ile bir süre sohbet etti. Karali futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

11 aydır tedavi gördüğünü belirten İdris Karali, çok ağrılar çektiğini belirterek “insanlardan isteğim hastanelere giderek birer tüp kan verip Lösemili hastalar için donör olsunlar. Bizim gibi insanlara umut ışığı olsunlar” dedi