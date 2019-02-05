Lösemi hastası 15 yaşındaki Ahmet Arif için sıraya girdiler

Ali KADI/NİĞDE,()-Türk Kızılayı'nın kan ve kök hücre bağış aracı Niğde Ömer Halisdemir Meydanına stant açtı.

Bir süredir uyumlu kök hücre bekleyen lösemi hastası Niğdeli 15 yaşındaki Ahmet Arif Yumurta ve diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Lösemi hastalarına umut olmak isteyen yüzlerce vatandaşlar kan örneği verdi ve Kan Bankasına kan bağışında bulundu. Kök hücre ve kan bağışının önemine Kızılay görevlileri tarafından dikkat çekilirken kan bağışının sağlık açısından faydaları da anlatıldı.

Niğdelilerin kök hücre bağışına verdiği desteğe de teşekkür eden baba Atila Yumurta, "Kemerhisar, Bor şimdi de Niğde’de büyük destek gördük. Herkese çok teşekkür ediyoruz.18- 50 yaş arasındaki bütün sağlıklı bireyler kök hücre bağışında bulunsunlar"dedi.

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