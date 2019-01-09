Lokma ve pişi ustasına 'Meslek Hizmet Ödülü'

Aslı DURAN/ANTALYA, () - KALEİÇİ Rotary Kulübü, 'Meslek Hizmet Ödülü'nü lokma ve pişi ustası Hasan Hüseyin Bıçak'a verdi.

Kaleiçi Rotary Kulübü, 2019 yılı ilk toplantısını Akra Hotel'de gerçekleştirdi. Toplantıya Kaleiçi Rotary Kulübü Başkanı Mesut Özderin'in yanı sıra çok sayıda kulüp üyesi katıldı.

Kaleiçi Rotary Kulübü'nün çalışmaları hakkında bilgi veren Mesut Özderin, Meslek Hizmet Ödülü'nün bu yıl 'vefa' teması üzerine kurulu olduğunu anlattı. 'Geçmişe kültüre temas edelim' diye düşündüklerini aktaran Özderin, “Antalya'nın kültürüne, dokusuna hizmeti olan birine ödül vermek istedik. Antalya'da bilinen birisi olmasını istedik. Sırayla araştırdık, ödül verelim dedik. Bir toplantıda 'Lokmacı Hüseyin Abiye ödül verelim' diye öneride bulundular. Yaptığı işin çilekeşliği, Antalya için önemli bir değer olduğunu ve bu şehirde unutulmaması gereken, hatırlanması gereken bir ismi Kaleiçi Rotary Kulübü olarak biz bulmuş olduk" dedi. Ardından Özderin, lokma ve pişi ustası Hasan Hüseyin Bıçak'ın özgeçmişini kulüp yönetimine okudu ve ödülü takdim etti.

MESLEKTE 50. YIL

Dede mesleği olarak lokma ve pişi ustası olarak 50'nci yılını dolduran Hasan Hüseyin Bıçak, Kaleiçi Rotary Kulübü'nün 'Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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