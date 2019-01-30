Lokanta ve pastaneciler, sektör dışı yatırımdan şikayetçi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 24 No'lu Komite Başkan Yardımcısı Yunus Köy, farklı alanlarda faaliyet gösteren firmaların yeme-içme sektörüne yatırım yapmasının kalite ve rekabeti düşürdüğünü söyledi.

Sektörde karşılaşılan sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulunup atılması gereken adımları değerlendiren Köy, "Sektör dışındaki firmalar, özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar son dönemlerde yoğun olarak yeme-içme sektörüne yatırım yapmaya başladılar. Pastane, kafeterya, lokanta yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmaması nedeniyle tercih ediliyor ancak yapılan bu kontrolsüz yatırımlar, sektörde uzun süredir bu işi yapan firmalara ciddi zararlar veriyor. Belli bir altyapısı olmayan kişilerin farklı sektörlerde yatırım yapması rekabeti de kaliteyi de düşürüyor" dedi. Yemek çeklerinde geri ödemelerin 1.5-2 ayda yapıldığını bildiren Köy, "Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 60-70'i yemek çeki kullanıyor ve aldığımız ödemeleri ancak 2 ay sonra paraya çevirebiliyoruz. Böyle olunca ürün almakta zorlanıyoruz. Aldığımız ürünün de her seferinde zamlar nedeniyle fiyatı değiştiği için yüksek fiyatlardan almak zorunda kalıyoruz. Bu uzun vadelerin biraz daha aşağı çekilmesini bekliyoruz" diye konuştu.



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