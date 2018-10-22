Lojmandan kalorifer peteği çalan 3 kişi tutuklandı

EDİRNE,()-EDİRNE’de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanlardan kalorifer peteği çaldığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi’nde Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanlardan kalorifer peteği çaldığını belirlediği M.E., E.Z. ve S.K.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.