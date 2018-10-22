Lojistik sektörü destek bekliyor

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 41 No'lu Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Şahin, ekonomideki gelişimin özellikle ihracatla ivme kazanacağını belirterek, ihracatı artıracak her türlü desteğin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Yaptığı açıklama ile sektörel sorunlara dikkat çeken Şahin, beklentileri dile getirdi. Kentte yeni bir Nakliyeciler Sitesi istediklerini ifade eden Şahin, "Çin, ülkesinde ürettiği ürünlerini taşımak için dünyanın bir diğer ucuna Londra'ya kadar demiryolu hattı döşüyor ki maliyetlerini en aza indirip ürünlerinin satışında rekabetçi yapıya kavuşabilsin. Ülkemizden de benzer yatırımlar bekliyoruz. Hatların modernize edilmesi, yeni hat ve vagon yatırımları yapılması gerekiyor. Bunların yapılması halinde taşıma maliyetleri yüzde 50 civarında düşebilir" dedi.

İhracat pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntıların istenen ticari rakamlara ulaşılmasının önüne geçtiğini kaydeden Şahin, "Böylesi sıkıntılı bir dönemde 20'ye yakın ürünün üzerindeki navlun desteklerinin kaldırılması da ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. İhracat adına yapılan kısıtlamalar, bu hedefe yaklaşmayı bir adım daha zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.



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