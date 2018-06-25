Lojistik öğrencilerine sertifika

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, firmalar tarafından uygulanan üretim, stok, malzeme, personel takibini içeren 'SAP' sistemi eğitimi sertifikalarını aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü, SAP - Üniversite İşbirliği programı kapsamında firmaların üretimden, stoğa, satılan ürün sayısından alınan malzemeye, personelin takibinden bilgilerin kontrolüne kadar kullanılan SAP yazılımın eğitimini alan 43 öğrenci iş yaşamına atıldı. Lojistik ve Tedarik Zincirinde Bilgi Sistemleri dersi kapsamında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Filiz Başkan, Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Özpeynirci ve Lojistik Yönetim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aysu Göçer ve akademisyenlerin elinden aldı.

Temelde, malzeme yönetimi, üretim planlama, depo yönetimi ve satış ve dağıtım yönetimi modüllerini kapsayan dersi 43 öğrenci alırken, yüksek başarı gösteren 10 öğrenciye her üç modülden, 3 öğrenciye her iki modülden ve 7 öğrenciye bir modülden başarı sertifikası verildi.

İEÜ Lojistik Yönetim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aysu Göçer, "Bu ders, öğrencilerimizin akademik ve uygulama yetkinliğini üst seviyeye taşımakta ve mezun olduktan sonra iş başvurularında avantaj sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar kariyerlerini üretim, satış ve dağıtım, insan kaynakları, finans, kalite yönetimi, malzeme yönetimi ve daha birçok pozisyonda sürdürme şansı yakalayabilmektedir" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI