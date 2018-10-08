Litvanyalı turist otelde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Litvanyalı Vladimir Bockovskij (73), otel odasında ölü bulundu.
Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Vladimir Bockovskij'in odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri, yedek anahtarla odaya girdi. Vladimir Bockovskij yerde hareketsiz yatarken bulunurken, ihbar üzerine otele sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Vladimir Bockovskij'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vladimir Bockovskij'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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