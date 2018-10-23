Lisinia'ya yeni damıtma sistemi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda tıbbi aromatik bitkileri nihai ürüne dönüştürecek sistemin kurulması için Lisinia Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında sözleşme imzalandı.

Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kurulacak sistemle ilgili imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, Lisinia olarak uzun zamandan beri Burdur Gölü'nün çekilmesi ve sularla ilgili olarak projeler yürüttüklerini söyledi. Öztürk Sarıca, "Özellikle bu noktada susuz yetişen aromatik bitkiler ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışıyoruz. Yöremizde bu konuda yeterince bilinç oluşturmak için özellikle TKDK'nın son çağrısındaki projeler bizim için çok uygun projelerdi. Özellikle aromatik bitkilerin halka yaygınlaştırılması ve üretildikten sonra işlenmesi konusunda TKDK ile ortak bir şeyler yapmak için yola çıktık ve sözleşme imzaladık. Önümüzdeki süreçte aromatik bitkilerin sadece yetiştirilmesi değil, nihai ürüne dönüştürülmesi noktasında da devletimizin bir kurumu ile çalışmalar yapmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Burdur'da aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için bir fırsat olarak düşünüyorum" dedi.

Yeni distilasyon (damıtma), ekstraksiyon (ayırma), kurutma ve öğütme sistemlerini Lisinia ve TKDK işbirliğinde kuracaklarını da kaydeden Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

"Tıbbi ve aromatik bitkiler noktasında bu sistemlerin tamamını kurmuş olacağız. Yöremizde şu ana kadar yetiştirilen ancak tıbbi ve aromatik önemi pek bilinmeyen diğer bitkileri de işlemiş ve nihai ürüne ulaştırmış olacağız. Distilasyon ve ekstraksiyon sistemleriyle yağlarının çıkarılmasının dışında bitkinin tüm içeriğinin alınması, tıbbi özelliklerinden tamamen faydalanılabilir hale getirilmesi, yağlı tohumlardan yağ çıkartılması bitki özelliklerini kaybetmeden yapılmış kurutma işlemlerinin tamamı yapılmış olacak."

TKDK Burdur Koordinatörü Mesut Yıldıran da kurum olarak 6 yıldır 20'den fazla sektörde hibe desteği verdiklerini aktardı. Mesut Yıldıran, "Proje olarak en fazla tıbbi aromatik bitki yetiştirme alanında proje aldık. Yaklaşık 270 projeyi destekledik ama bunların hiç birisi ürünlerin katma değerinin ülkemizde kalmasına yönelik değildi, yetiştirilmesiyle sınırlıydı. Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi anlamında bir ilk olarak bu projeyi destekliyoruz. Öztürk Bey'i hem öncülüğünden dolayı tebrik ediyor ve diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Projemizin 600 bin liralık yatırım tutarının 320 bin lirası hibe olarak verilecek. Kurulacak distilasyon sistemi iş güvenliği açısından da Türkiye'de bir ilk olacak. Avrupa'daki sistemlerin üzerinde bir sistem kurulmuş olacak. Sadece tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi olarak düşünmemek lazım bu proje aynı zamanda bir laboratuvar olarak faaliyet gösterecek" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra sözleşme Mesut Yıldıran ve Öztürk Sarıca ile proje yürütücüsü Özgül Özçelik tarafından imzalandı.

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