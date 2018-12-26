Liselilere tiyatro gösterimi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde lise öğrencileri 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı tiyatro oyununu izledi.

Korkuteli Belediyesi ilçede eğitim gören 8 lisenin yaklaşık 1500 öğrencisini tiyatroyla buluşturdu. Tiyatro Balans'ın 'Pembe Aslında Siyahtır' adlı uyuşturucunun zararlarını konu alan oyununu 3 farklı seansı yaklaşık 1500 öğrenci izledi. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da öğrencilerle birlikte oyunu izledi.

Başkan İrban, "Çok önemli bir konuyu güzel bir tiyatro oyunuyla bizlere sergileyen Tiyatro Balans'ın kıymetli oyuncularına teşekkür ediyorum. Ancak tiyatro oyunumuzu böyle kötü şartlarda sahnelenmek zorunda kaldığımız için ilçem adına utanç duyuyorum. Bir dahaki dönem için sizlere güzel bir tiyatro salonu yapacağımızın buradan sözünü veriyorum" dedi.

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