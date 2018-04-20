Liseliler ödüllendirildi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen, 49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ödül töreni, Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Ödül törenine, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yard. Prof. Dr. Erol Gürpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Halil Kırbıyık, veliler ve öğrenciler, davetliler katıldı.

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, ödüle layık görülen genç araştırmacıların gelecekte dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atacaklarına inandığını, salonda bulunan tüm genç araştırmacıların ödüllendirildiğini belirtti.

Yarışmaya başvuran 24 bin 320 öğrencinin 13 bin 303'ünün kız olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal, 12 alanda düzenlenen yarışmada projelerin ön değerlendirmelerinin, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan ve bölge koordinatörlerinin önerisi TÜBİTAK'ın onayı ile seçilen bölge jürileri tarafından yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Mandal, ön değerlendirmeler neticesinde 12 bölge merkezi ilde 100 proje, toplamda ise 1200 projenin bölge sergilerine katılmak üzere davet edildiğini söyledi.

Final yarışmasında ilgili jüriler tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde her alanda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verildiğini söyleyen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğrencilere para ödülü ile başarı belgeleri ve öğretmenlerinin para ödülü ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildiğini söyledi.

ÖDÜL ALANLAR

Yılın genç araştırmacısı ödülü Buse Dikmen'e, Çevre Bilinci Tematik Ödülü ise Öykü Simay Şağban ve Melike Nur Dumlupınar'a verildi.

Birincilik ödülleri ise Biyolojide Tarık Alparslan Aygen, Coğrafyada Öykü Simay Şağban- Melike Nur Dumlupınar, Değerler Eğitiminde Buse Dikmen, Fizikte Zeynep Özkundakçı, Kimyada Beyza Bayram- Aybüke Halıcı, Kodlamada Zeynep Dikle-Arda Mavi, Matematikte Aylin Özkan, Psikolojide Melek Güvercin- Mehmet Polat, Sosyolojide Gökçen Sarıoğlu- Aslı Demir, Tarihte Şeyma Hatun Güser- Tarık Erdal, Teknolojik Tasarımda ise Bahadır Alp Selay'a ve 12 kategoride dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayrıca, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri yıl, ödül aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda, üniversite giriş puanlarına eklenmek üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacak.

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