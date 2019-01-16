Liseliler 'Huysuz'u izledi

ANTALYA, () - ANTALYA'da lise son sınıf öğrencileri üniversite sınav stresini ve ilk dönem yorgunluğunu Büyükşehir Belediyesi'nin EXPO 2016 Kongre Merkezinde düzenlediği tiyatro gösterisiyle attı. Öğrenciler, Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kapalı gişe oynadığı 'Huysuz' adlı oyunu izledi.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine kültürel ve sosyal etkinliklerle destek oluyor. Gençlerin sınav öncesi stresini bir nebze azaltmak adına AŞT'nin kapalı gişe oynanan 'Huysuz' adlı oyunu öğrenciler için sahnelendi. Öğrenciler sömestr tatili öncesi ilk dönem yorgunluğunu da attı.

20 OKULDAN 2 BİN ÖĞRENCİ

EXPO 2016 Kongre Merkezinde sahnelenen oyunu Kepez ilçesindeki 20 okuldan 2 bin 500 öğrenci izledi. Fransız yazar Moliere'nin üç eserinden sahneye uyarlanan ve başrolde AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün yer aldığı 'Huysuz' esprileri, müzikleri ile keyifli dakikalar yaşatırken, salonu kahkahaya boğdu. Aşk, entrika, kahkaha, kumpas ve şamatanın bir arada sahnelendiği oyun öğrencilere unutulmaz bir an yaşattı.

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