Liseli öğrenciler, kuşlar için 'sevgi yuvası' yaptı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde değerler eğitimi kapsamında 'Sevgi Yuvası' projesini hayata geçirildi. Proje kapsamında Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-D sınıfı öğrencileri hazırlanan 40 tane kuş yuvasını Kazak Gölü çevresindeki ağaçlara monte etti. Etkinlikte öğrencilere karneleri de verildi.

Kış şartlarında kuşların aç kalmaması ve soğuktan etkilenmemesi için Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile hazırlanan 40 adet Sevgi Yuvası, dün saat 10:30’da öğrenciler tarafından Kazak Gölü çevresindeki ağaçlara monte edildi.

“AMAÇ SEVGİ VE MERHAMET DUYGUSUNU İŞLEMEK”

Geçtiğimiz haftalarda kar yağışı nedeniyle sığırcık kuşlarının öldüğünü söyleyen Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Vural, “Öğrencilerimiz bunu bize iletti. Öğrencilerimizin talebi üzerine biz de Sevgi Yuvası projesi kapsamında yuvalarımızı Kazak Gölü çevresindeki ağaçları monte ediyoruz. Bunu karne gününe denk getirdik. Karnesini alan öğrenciler karne hediyesi olarak yuvayı ağaca takma fırsatı bulacak. Amacımız öğrencilerimize Değerler Eğitimi kapsamında sevgi ve merhamet duygusu işlemek, hayvan sevgisini işlemek ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesini unutmamalarını sağlamak” dedi.

“BAKIMLARINI DA YAPACAĞIZ”

Periyodik olarak yuvaların bakımlarını da yapacaklarını kaydeden Vural “İlerleyen zamanda bu projemizi genişleteceğiz. Kapaklı’nın içindeki parklara da kuşlar için yuva koymayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“KARNE HEDİYESİ OLARAK KUŞ YUVALARI YAPTIRDIK”

Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz da 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne töreni için farklı bir uygulama yapmak istediklerini belirterek, “Değerler Eğitimi kapsamında merhamet ve sevgiyi öğrencilerimize aşılamak adına Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde çocuklarımızın karnelerini verirken, karne hediyesi olarak kuş yuvaları yaptırdık. Her öğrencimiz karnesini aldıktan sonra kuş yuvalarını Kazak Gölü çevresindeki ağaçlarımıza asacaklar. Kuşların burada yuvalanmalarını ve soğuktan korunmalarını amaçlıyoruz. Genel amacımız çocuklara merhamet ve sevgi duygusunu aşılamak. Bu kapsamda bir proje hazırladık ve Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.