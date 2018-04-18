Liseli gençlerin spor kardeşliği, festivale dönüştü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde geleneksel hâle gelen Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Spor Festivali bu yıl 4’üncü kez sporun birleştirici gücüyle liseli gençleri buluşturdu.

Tarsus Amerikan Koleji’nin ev sahipliği yaptığı festivalde, Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir ve SEV Amerikan Koleji öğrencilerini bir araya geldi. Kardeş okullar olan Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL), İzmir Amerikan Koleji (ACI), SEV Amerikan Koleji (SAC) ve Tarsus Amerikan Koleji (TAC) öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen festival, renkli görüntülere sahne oldu. SEV liselerinden 24 kız ve 24 erkek olmak üzere toplamda 48 öğrencinin katıldığı festivalde, İstanbul, İzmir ve Tarsus’tan liseli gençler, sporun mücadeleci ve aynı zamanda birleştirici gücü altında dostluk ve kardeşlik karşılaşmaları gerçekleştirdi. Festivalde, survivor games, atletizm, voleybol, basketbol, hentbol ve futbol branşlarında müsabakalar düzenlendi. Hem kıyasıya mücadelenin hem de dostluk ve kardeşlik ruhunun hakim olduğu festival, TAC Stickler Oditoryumda yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

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