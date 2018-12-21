Liseli gençlerden anlamlı etkinlik

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hürriyet Anadolu Lisesi engelli vatandaşlarla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Aramızda Engel Yok’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında toplanan 30 tekerlekli sandalye Engellilr Derneği’ne teslim edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Anadolu Lisesi ile Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Engelliler Derneği engelli vatandaşlarla ilgili farkındalık oluşturmak için ‘Aramızda Engel Yok’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında toplanan 30 tekerlekli sandalye düzenlenen törenle Engelliler Derneğ’ne teslim edildi. Teslim törenine Engelliler Federasyonu Başkanı Psikolog Mürşit Atlıakın, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelli Çocuklar Derneği Başkanı İdris Göz, Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Korkmaz katıldı.

‘YENİ PROJELERE DEVEM EDECEĞİZ’

Spastik engelli çocukların Hürriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte düzenlediği gösteride şiirlerden, şarkılardan Zeybek gösterilerine kadar zengin bir sunum gerçekleştirildi. Engelliler Derneği de anlamlı projeji hayata geçirmede öncü oldukları için Hürriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Korkmaz’a plaket taktim etti. Okul Müdürü Korkmaz da bu tür projelere devam edeceklerini belirtip, ‘’Hürriyet Anadolu Lisesi olarak engelli bireylere yönelik yeni projelerin farkındalık kazandırmak ve toplumun duyan düşünen ve paylaşan bir parçası olmak hedefiyle yeni projelere devam edeceğiz. Şuna inanmanızı istiyoruz’’ dedi.

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