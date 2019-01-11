Liseli Emine, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da apartmanın çatısından düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Emine Belge'nin (17), cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Konak Mahallesi'ndeki halasının evine dün öğle yemeği için giden lise son sınıf öğrencisi Emine Belge, henüz belirlenemeyen nedenle dört katlı apartmanın çatısından düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Belge, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emine Belge'nin cenazesi bugün Düğer Köyü'nde cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Müdür Yardımcıları Hüseyin Çetinkaya ve Süleyman Çakıcı ile sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Belge'nin cenazesi köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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