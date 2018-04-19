Liseler arası münazara turnuvası gerçekleştirildi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () – SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Öğrenci Akademi’ kapsamında il genelinde resmi, özel liselerin katılımı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinin Koordinasyonunda münazara turnuvası düzenlendi.

Bugün Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen il finalinde Bafra Fen Lisesi öğrencileri 1’inci olurken, Canik İMKB Anadolu Lisesi 2, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 3’üncü oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Turnuva ile öğrencilerin kendine güven, sorumluluk, empati kurma duygularının gelişmesi, toplum veya topluluk içinde kendini rahat ifade edebilmeleri, fikir ve antitez üretme, çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesi, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme, mantık yürütüp, araştırma yaparak, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşabilme, tezler ve istatistiki bilgiler yoluyla fikirlerini savunma becerilerinin gelişmesi sağlandı. Turnuvada okullar tarafından oluşturulan her takım 3 asil 1 yedek, toplamda 4 konuşmacıdan oluşuyor. Yarışmadaki takımlar konuyu destekleyen takım ‘tez’, karşı çıkan takım ‘antitez’ olmak üzere ikiye ayrılan konuları 20’şer dakika münazara etti. Konuya hakimiyet, vurgu ve tonlama ile dili kullanma, örnek ve kalıplar, beden dili ve zaman kullanımı konularında puanlamalar yapılarak kazanan takım jüri tarafından belirlendi” dedi.

Toplamda 88 okuldan 350 öğrencinin yarışmacı olarak katıldığını belirten Esen, öğrencilere seslenerek, “Sizlerle ilgili biz konuşup tartışırken sizlerden beklentilerimizi de ifade ediyoruz. Herkes sizden bir şey bekliyor. Aileleriniz bir şey bekliyor, toplum bir şey bekliyor. Sizden beklentimizi ifade ederken 21’inci yüzyıl öğrencileri ‘sorgulayan araştıran ve çözüm önerileri geliştiren bireyler olmalıdır’ diyoruz. Yaptığımız projeler aslında hepsi birbirini destekleyen ve bir birini besleyen projeler. Sürekli okuma ile ilgili projeler üretiyoruz. ‘Oku, anla, yaşa’ diyoruz. ‘Evlerde okuyun, veliler okusun’ diyoruz, ‘Okuma vakti’ diyoruz. Aslında bütün gayemiz sizin düşünen sorgulayan ve kendi tezlerini geliştiren insanlar haline getirmek. Bugün burada arkadaşlarımız iki konuyu tartıştılar ve kendi bakış açılarını ifade ettiler. Bir değerlendirme yapıldı. Bir gurup birinci olurken, bir gurupta ikinci oldu. Tabi bu bir değerlendirme. İkinci olanın hiç haklılık tarafı yok anlamına gelmiyor. Önemli olan öğrencilerimizin fikirlerini savunma becerilerini geliştirmeseydi. Bunu başardılar. Yarışmada emeği geçen arkadaşlarımıza gönlünü ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Münazara Turnuvası finaline, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in yanı sıra, il ve ilçe eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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