Liseler arası futbol turnuvası başladı

OSMANİYE, () - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye İl Temsilciliği Lise ve Spor Koordinatörlüğü tarafından başlatılan 'Liseler Arası Futbol Turnuvası' oynanan ilk karşılaşmayla başladı.

Osmaniye merkez, Kadirli ve Bahçe ilçelerinden de katılımla toplam 24 lise takımının yer aldığı turnuva, TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av. Talha Akif Gürbüz’ün başlama vuruşu ile başladı.

Açılışta gençlere ve katılımcılara hitap eden Gürbüz, gençlerin eğitimi ve gelişimi için TÜGVA olarak her alanda yer aldıklarını söyledi. Gürbüz, "Bu turnuva bir başlangıçtır ve inşallah her sene gerçekleştirilecektir. Sadece futbol oynamak değil, birlik ve berberliği sağlamak, yeni dostluklar kazanmak ve kardeşçe rekabet etmek bizlerin kazanımı olacaktır" dedi.

Turnuvaya katılan okullara ve liseli öğrencilere teşekkür eden Başkan Gürbüz, "Turnuvamıza katılım sağlayan gençlerimizle daha birçok programda etkinlikte bir ve beraber olacağız" diye konuştu.



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