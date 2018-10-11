Liseden 1000 kişilik aşure ikramı

KÜTAHYA'nın Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, 1000 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem ayı nedeniyle, Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde aşure kazanları kaynadı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uluer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, daire ve okul müdürleri, öğrencilerle aileleri etkinliğe katıldı. 3 kazan aşure, 1000 kişiye dağıtıldı. Ayrıca etkinlikte pilav ayran ikramı da yapıldı.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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