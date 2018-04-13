Lisede yangın ve deprem tatbikatı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin olası bir deprem veya yangın anında neler yapması gerektiğini uygulamalı öğretmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

Tatbikata, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve Manisa Amatör Telsizcileri Afet Haberleşme Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri katıldı. Tatbikatta ilk olarak okulun 366 öğrencisine okulun konferans salonunda teorik olarak deprem anında ve yangın anında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Kısa eğitimin ardından okulda çalınan siren eşliğinde 366 öğrenci. öğretmenlerinin eşliğinde sıra halinde sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Daha önceden senaryo gereği yaralı olarak sınıflarda bekletilen öğrenciler ise arkadaşlarının ve ilkyardım ekiplerinin eşliğinde ellerde veya sırtta okul bahçesinde bekleyen 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı. Sınıfların boşaltılmasının ardından öğrencilere olası bir yangın anında nasıl müdahale etmeleri gerektiği itfaiye ekipleri tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatın yapılmasına öncülük eden okulun sivil savunma uzman öğretmeni Sezgin Adalı, okullardaki bu tür tatbikatların öğrencilerin gelecek yaşamlarına önemli etkilerinin olduğunu belirtip, okullardaki öğrencilerin mutlaka yılda bir defada olsa uygulamalı olarak deprem ve yangın tatbikatı eğitimi alması gerektiğini kaydetti.

Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem İlkay Karaman ise, okullarındaki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde öğrencilere ilk yardım eğitimleri verdiklerini belirtip, "Tatbikat sayesinde öğrencilerimiz ilk yardım eğitimlerini daha da pekiştirmiş oldu. Tatbikat sayesinde yaralılara nasıl mücadele edeceklerini, nasıl taşıyacaklarını öğrendiler" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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