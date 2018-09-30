Lise öğrencisi motosiklet kazasında öldü

Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde17 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Şen, kullandığı motosikletin bir otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada Erkan Şen yönetimindeki 33 LE 687 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Erkan Şen olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki arkadaşı Murat Ülker ise ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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