Lise öğrencilerine hayvanları koruma dersi 



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında hayvanları koruma günü etkinliği düzenledi.

Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Müdürü Ergün Aydoğan, Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Aydoğan, "Özellikle hayvanlara yönelik uygulanan şiddetin kınanması ve önlenmesi için çocuklarımıza aile içinde ve eğitim-öğretim kurumlarında havyan sevgisinin aşılanması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamalı ve çocuklarımıza onların da bizlerle beraber yaşayan canlılar olduğunu aktarmalıyız. Aynı zamanda hayvanları koruma günü sadece 4 Ekim ile sınırlı kalmamalı ve hayatımızın her anında bu bilinç ile hareket etmeliyiz" dedib

Düzenlenen etkilikten ve davet edildiğinden dolayı memnuniyetini dile getiren hayvan sever Ümran Yoran, öğrencilerden hayvanları korumalarını istedi. Yoran, "Hayvanları her zaman korumalıyız. Onlara barınacakları bir yer, su ve yemek konusunda yardımcı olmalıyız. Onlarında bizler gibi birer canlı olduğunu unutmamalıyız ve hayvanlarımıza sahip çıkmalıyız. Sevgili öğrenciler; siz barınacak yeriniz olmadan, susuz, yemeksiz yaşayabilir miydiniz? Ben sizin yerinize cevap vereyim elbette hayır. Hayvanları koruma günü çok değerli ve çok kıymetli bir gündür. Fakat bunu sadece 4 Ekim ile sınırlandırmamalı ve hayvanları koruma düşüncemizi 365 güne yaymalıyız. Hayvanlara kötü davranmamalıyız, onları eve kapatmamalıyız, onlara eziyet etmemeliyiz ve onların canını yakmamalıyız. Kısacası onlara iyi davranmalıyız" dedi.

Hayvanlarında bizler gibi birer canlı olduğuna dikkat çeke Yoran, "Her zaman kendimize 'Hayvanları korumak için neler yapmalıyım?' diye sormalıyız. Sahiplendiğimiz hayvanlara ve sokak hayvanlarına basit gibi görünen fakat onlar için çok büyük önem arz eden ufak dokunuşlar ile yardımda bulunabiliriz. Örneğin; zorda kalmış bir hayvan gördüğümüz zaman onun bakımına yardımcı olabilir, yiyecek ve içecekler verebilir, aşılarının yapılmasında yardımcı olabiliriz. Onları korkutmamaya-ürkütmemeye dikkat edebiliriz. Yediğimiz yemeklerin ve ekmeklerin artıklarını sokak hayvanları için bir kap içinde yol kenarına koyabiliriz. Ayrıca şu unutulmamalıdır ki yasalar karşısında da suç sayılan hayvanlara karşı yapılan bir şiddet durumunda gerekli yerlere durumu bildirmeliyiz. Bunların yanında kuşların ve karıncaların yuvalarını bozmamaya dikkat etmeli ve yumurtalarını almamalıyız. Çocuklarımıza sapanla kuş avlamanın yanlış olduğunu aktarmalıyız. Avlanma mevsimi dışında kesinlikle avlanılmaması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. En önemlisi de bakamayacağımız hayvanları evimize almamalıyız. Bakabilecek birine ya da yetkililere teslim etmeliyiz. Kısacası bunlar gibi aklımıza gelebilecek bir sürü konuda hayvanlara yardımcı davranışlarda bulunabiliriz" dedi.

Hayvansever Ümran Yoran'ın okula getirdiği 'Süslü' ve 'Zuzu' isimli köpekler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan minik dostlar tüm katılımcıları gülümsetti. Konferansta öğrenciler hayvanlara yapılan şiddete dikkat çekmek adına örnek videolar ve hayvanlarla alakalı komik videolar izledi.

