Lise öğrencilerinden Van’daki ilkokula giysi ve kırtasiye yardımı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri, Lüleburgaz Türk Kızılay’ı Şubesi'nin katkıları ile Van’ın Hamurkesen İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerine giyim ihtiyaçları ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.

Türk Kızılay’ı ve Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından okulda giysi ve kırtasiye malzemesi toplama kampanyası düzenlendi. Başlatılan kampanyaya öğrenciler büyük ilgi göstererek destek verdi. Toplanan yardım malzemeleri Kızılay aracılığıyla Van Hamurkesen İlköğretim Okuluna gönderildi.