Lise öğrencilerinden kan bağışı

ADANA Valiliği’nin Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğinde geçen yıl organize edilen, "Bir Damla Kan İle Yaşama Şans Ver" kampanyasının yeni eğitim ve öğretim dönemine yönelik ilk etkinliği, Adasokağı Anadolu Lisesinde başladı. Etkinlikte, çok sayıda öğrenci kan bağışında bulundu.Mıdık Mahallesindeki Adasokağı Anadolu Lisesi'ndeki kampanya, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Güney Adana Proje Koordinatörü Nevzat Güler, Adasokağı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Seki ve çevre okulların idarecilerinin katılımıyla başladı."İlk Kanımı Veriyorum" sloganı ile start alan kampanyada, Adasokağı Anadolu Lisesi’nin yanı sıra çevre okulların öğrencilerin yanı sıra, öğretmenler ve veliler de kan bağışında bulundu.Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz, 18 yaşını dolduran genç öğrencilerin ilk kan bağışlarını yaptıklarını belirterek, “Bu sayede ileriki yaşamlarında kan bağışı yapma alışkanlığına bir adım atmış oldular. Gençlerimizin böyle anlamlı, topluma ve insanlığa faydalı alışkanlık kazanmaları, ülkemiz ve toplumumuz açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, toplumsal kan bağışı bilincinin oluşturulması ve kan bağışçısı sayısının arttırılmasının önemine değinerek, şunları söyledi:“Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize kan bağışını önemsedikleri için teşekkür ediyorum. Bu kampanyaya katkıda bulunan duyarlı vatandaşlarımız sayesinde, hastanelerdeki kan ihtiyacı gideriliyor ve birilerinin yaşamında iyileştirici kurtarıcı rol oynanıyor. Türk Kızılayı'nın ‘1 kan 1 fidan’ projesi kapsamında bağış yapan öğrencilerimiz adına aynı zamanda 1’er fidan dikilecek.”Kampanya kapsamında Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından tarafından misafirlere aşure ikramında da bulunuldu.

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