Lise öğrencileri tohum ekme robotu üretti

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA Bilim ve Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) 2 öğrenci, geri dönüşümde olan atık bilgisayar kasasından tohum ekme robotu üretti.

BİLSEM'de lise öğrencileri Hayim Egemen Gülen (16) ve Abdulkadir Kahraman (17), Bilişim Teknoloji öğretmenleri İbrahim Kuru (34) ve Hatice Küpeli (29) ile birlikte atık bilgisayar kasasından ve elektronik malzemelerden 2 ayda tohum ekme robotu üretti. BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, geçen yıllarda Çin'de düzenlenen robotik yarışmada engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yönelik düşünce gücüyle çalışmalarla dünya birincisi olan bu öğrencilerin, özgün bir çalışmayla tohum ekme robotu ürettiklerini söyledi.

'ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇMEMİZLE BİRLİKTE ROBOTİĞİN HER ALANDA KULLANILMASI GEREKİYOR'

Geri dönüşüm, atık elektronik malzemelerden tohum ekme robotu tasarladıklarını anlatan İbrahim Kuru, “Endüstri 4.0'a geçmemizle birlikte robotiğin her alanda kullanılması gerekiyor. Biz de bu yönde nasıl bir çalışma yaparız diye düşündük. Atıkla birleştirmek istedik. Tarımda robotiği kullanmak için tohum ekme robotu yapalım diye yola çıktık. İlk başta atık malzemelerden ayrıştırma yaptık. Bunun yanında bize gerekli olan parçaları da üretebildiklerimizi 3D yazıcılardan kendimiz ürettik. Böylece bu projeyi hayata geçirdik" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARINDAN TOHUM EKME ROBOTU

Tohum ekme robotu yapımından önce öğrencilerle birlikte tarım fuarına giderek gözlem yapıp ürünü tasarladıklarını anlatan Hatice Küpeli, atık elektronik malzemelerin toplanması ve ayrışması süreçlerinin uzun sürdüğünü fakat projenin tasarlanmasının 2 ay gibi bir sürede gerçekleştiğini söyledi. Küpeli, “Tohum ekme makinesi tamamen yeni tasarım. 3D yazılım programında hazırlanıp, 3D yazıcıyla basıldı. Elektronik atıklar gün geçtikçe artıyor. Kağıdı değerlendirip aynı şekilde kullanabilirsiniz fakat elektronik atıklar değerlendirilemeden boşa gidiyor. Elektronik atıkların değerlendirme alanı yok. Biz de tamamen bu yöne kendimizi odakladık ve bilgisayar kasasından robot oluşturduk. Çevreden destek aldık. Biz bunları parçalayıp ayrıştırıyoruz ve diğer projelerimizde de bu atıkları kullanıyoruz. Robotumuzdaki aparatlar değiştirilip farklı tarzlarda tohum ekebilir. Bütün tohumlara uygun tasarım yapılıp, çift ekim yapılarak geliştirilebilir. Bu da daha kısa sürede ekim yapılmasını sağlar. Bu projeyle TÜBİTAK'a başvuru yaptık" diye konuştu.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HEDEFİ ÜLKEYİ KALKINDIRMAK

Lise öğrencisi Hayim Egemen Gülen ise hedeflerinin ülkeyi kalkındırmak olduğunu söyledi. Gülen, “Bu kalkınmayı sağlamak için emekle çıktı arasındaki dengeyi sağlamak lazım. Bu emek aşamasında etkili teknikleri kullanmamız lazım. Bu robotumuz geri dönüştürülmüş atıklardan oluştu. Bazı parçaları üç boyutlu yazıcılardan çıkardık. Böylece her gün artan elektronik atıkların bir kısmını yeniden kullanıma sokabiliyoruz. Aynı zamanda maliyetli olan fiziksel güç yerine robotik gücü kullanmamızı sağlıyor. Robot 30 metrekareye 4-5 dakika içerinde tohumları toprağa bırakıp ekebildi. Android uygulamayla bunu kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Şu an birkaç eksikliğimiz olsa da robotu geliştirebilecek durumdayız" diye konuştu.

Lise öğrencisi Abdulkadir Kahraman ise “Robotumuzu arduino yazılım dilini kullanarak geliştirdik. Bluetooth modelini ve Android'i kullandık. Robotu tamamen geliştirip, hiçbir fiziksel temas olmadan telefonda kontrol edebiliyoruz. Bu projeyle, Türkiye'de dışa bağımlı teknolojiyi tarımsal olarak azaltmayı amaçladık. Ürünü tamamen geliştirip başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

