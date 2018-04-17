Lise öğrencileri Gıda Bankası'nı ziyaret etti

YILDIZELİ Pamukpınar Anadolu Lisesi öğretmenleri ile okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankasını ziyaret etti.Yıldızeli Pamukpınar Anadolu Lisesi öğretmenleri ile okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" projesi kapsamında Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankasını ziyaret etti. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy, Gıda Bankasının gıda, giyim ve diğer bölümlerini gezdirdiği öğrencilere çalışma yapısı hakkında bilgi verdi. Yıldızeli Pamukpınar Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Emre Gülen, Hayat Ağacı Derneğinin faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek, özellikle Gıda Bankasını yerinde incelemek ve yardım sürecinin nasıl işlediğini görmek için Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri ile bir ziyaret düzenlediklerini ifade etti. Sosyal Yardımlaşma Kulübü öğrencileri, Hayat Ağacı Derneğinin adını daha önce duyduklarını, ancak gezme fırsatları olmadığını belirterek, Sivas gezisinde burayı gördükleri için memnuniyetlerini ifade ettiler. Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı da Gıda Bankasına bağışladı.

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