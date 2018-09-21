Lionslardan öğrencilere kırtasiye desteği

Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Anıt Lions Kulübü, başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı nedeni ile öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Tarsus ilçesinde 28 yıldır aralıksız olarak faaliyetini sürdüren Anıt Lions Kulübü üyeleri, Ramiz Asutay İlkokulu ve Orta Okulunu ziyaret etti. Kulüp üyeleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette, beraberinde getirdikleri kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıtarak eğitime destek verdi.

Kulüp Başkanı Müge Yarman, her eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi bu yılda öncelikli sosyal sorumluluk projelerinin eğitim olduğunu belirterek, "Ülkemizin aydınlık geleceği çocuklarımıza kulüp olarak hazırladığımız kırtasiye malzemeleri ve eğitim setlerini hediye ettik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerlemeye çocuklar ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni dönem faaliyetlerimizde 'İyiliğe kanat açarak' çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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