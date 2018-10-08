Lionslardan kan bağışı

İZMİR'de 8 Ekim Lions Dünya Hizmet Günü kapsamında, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Gün içinde 78 kişi kan bağışında bulundu.

İzmir'deki 27 Lions kulübü ve Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle 8 Ekim Lions Dünya Hizmet Günü kapsamında, Konak'ta kan ve organ bağışı etkinliği düzenlendi. Kulüp üyelerinden 78 kişi kan ve 10 kişi de kök hücre bağışında bulundu. Etkinlikte kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme çalışması da yapıldı.

Uluslararası Lions Kulüpleri Ege Batı Akdeniz Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan Lions kulüplerinin 1910'dan beri 210 ülkede bir ağ olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Her yıl 8 Ekim'de bütün dünyada eş zamanlı olarak 1.5 milyon gönüllü ve destek verenlerle farklı etkinliklerde bulunuyoruz. Kan ve organ bağışları bizim yıllardır çok önem verdiğimiz çalışmalar. Kök hücre ihtiyacı da çok önemli. Kök hücre bağışı konusunda bir farkındalık yaratmak bizim en önemli sorumlulularımızdan biri oldu. Çok büyük ilgi var. Hem Lions ailemizden hem de çevremizden. İzmirliler de bu konuda büyük duyarlılık gösteriyor ve fark yaratıyorlar. Farklı il ve ilçelerimizde de etkinlikler devam ediyor" dedi.

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, "Lions kulüpleri ile beraber Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü olarak toplumda farkındalık yaratmak, güvenli kan temini programını tanıtmak ve toplumda bir bilinç yaratmak, gönüllü güvenli düzenli kan bağışçısı elde etmek amacıyla burdayız. Toplumda kadınların kan bağışı yapması konusunda bir çekimserlik söz konusu. Biz kadın erkek eşitliğini vurgulayarak daha fazla kadını kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Yüzde 14 olan kadın bağışçı oranımızı yüzde 40'lara taşımayı hedefliyoruz. Yüzde 40'lara geldiğinde artık kan bağışı stoğunu değil, düzenli kan bağışçılığı hakkında farkındalık yaratmayı konuşuyor olacağız. Hepimiz bir gün hasta ve hasta yakını olacağız ve kana ihtiyacımız olacak. Stoktaki kan bizim yaşam kaynağımız, hayat garantimiz" diye konuştu.

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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