Lionslarda bayrak Kocasinan'da

LİONS 118 R Yönetim Çevresi 2017 -2018 hizmet dönemi genel yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, bayrağı 2018-2019 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni olan Zeynep Kocasinan'a devretti.

Lions kuralları çerçevesinde gerçekleşen töreni geçmiş dönem genel yönetmenlerinden Ali Rıza Saysen yönetti. 2017 -2018 hizmet dönemi genel yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, birlikte görev yaptığı yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarına plaket verirken, yeni genel yönetmen Zeynep Kocasinan'a çiçek vererek 2018-2019 hizmet dönemi için başarı dileğinde bulundu. 118 R yönetim çevresine bağlı Lions ve Leo kulüplerinin başkan ve üyelerinin de katıldığı gece, müzik ve eğlence ile devam etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Berrin Gürol, Berk Nazlı, Hayri Tuna Yükselen, Ali Rıza Saysen, Zeynep Kocasinan, Ali Kemal Çenberci, Esengül Erkan, Turgut Bırık

02)Hayri Tuna Yükselen, Zeynep Kocasinan

03)Aslı Nart, Fikret Sönmez

04)Nilgün Yılmaz- Hakan Akyıldız

05))Şebnem Güler, Esra Demirkıran

06)Ali- Fatma Üçkardeş

07)Yusuf- Esengül Erkan

08)Gaye Dörder, Nihal Airoldi, Dilek Soylu, Mübeccel Alkan

09)Dilek Süslüer, Miray, Tülay Beşkardeşler, Sevinç Özyatık

10) Aylin- Rıfat Kınay

11)Birgül Özen, Esin Kahraman, Ufuk Koçak Özcan, Didem Şahin

12)Şükrüye Gökçen- Ozan Elbir

13)Yakup- Lale Özdanon

14)Firdevs Koç, Gülsen Korkmazer

15)Civan Yastıman, Öykü İrin Önde, Yüksel Yaparlar, Sedef Önde, Canan Şenocak, Seval Yarkan, Nesrin Sezer, Enise Şendeyli

16)Alpaslan Coşkun, Nilüfer Akyüz, Özgül Yenigül, Evren Ünlü

17)Füsun Koç, Şükran Uğur, Ayla Yereli, Mehtap Tamer, Gülay Bilgiç, Filiz Sın

18) Olcay Öztaş, Selma Akın, Ayşe Dağcı Yersu

19)Ayşe Suzan Kurt, Ayhan Seyfeli, Sabiha Şen Gezener, Selma Mc Cain, Gülbeniz Yamancı, Ayşen Say, Hatice Yenişehirli

20)Esin Urgancı, Tuna Bilginer, Mukaddes Aydemir, Saadet Yeni, Sezer Arı, Serap Özdemir, Neriman Seke, Ayşegül Özen, Zafer Aygün

21)Ali Rıza Saysen, Füsun Kantemir, Nurgül Özkaplan, Ayşen- Ziya Nazlı

22)Funda Uysal

23)Necdet- Gülşen Akman, Hayri Tuna Yükselen, Zeynep Kocasinan

24)Seyhan Kuralı, Aysel Öztezel, Nasuhi Öndersev, Çiçek Çakır, Sinem Şahin, Serhan Şen

25)Sare Ebru Ekmekçioğlu

26)Serap Akgün

27)Seçil Altaş

28)Sinem Şahin