Lionslarda bayrak Kocasinan'da

LİONS 118 R Yönetim Çevresi 2017 -2018 hizmet dönemi genel yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, bayrağı 2018-2019 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni olan Zeynep Kocasinan'a devretti.
Lions kuralları çerçevesinde gerçekleşen töreni geçmiş dönem genel yönetmenlerinden Ali Rıza Saysen yönetti. 2017 -2018 hizmet dönemi genel yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, birlikte görev yaptığı yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarına plaket verirken, yeni genel yönetmen Zeynep Kocasinan'a çiçek vererek 2018-2019 hizmet dönemi için başarı dileğinde bulundu. 118 R yönetim çevresine bağlı Lions ve Leo kulüplerinin başkan ve üyelerinin de katıldığı gece, müzik ve eğlence ile devam etti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Berrin Gürol, Berk Nazlı, Hayri Tuna Yükselen, Ali Rıza Saysen, Zeynep Kocasinan, Ali Kemal Çenberci, Esengül Erkan, Turgut Bırık
02)Hayri Tuna Yükselen, Zeynep Kocasinan
03)Aslı Nart, Fikret Sönmez
04)Nilgün Yılmaz- Hakan Akyıldız
05))Şebnem Güler, Esra Demirkıran
06)Ali- Fatma Üçkardeş
07)Yusuf- Esengül Erkan
08)Gaye Dörder, Nihal Airoldi, Dilek Soylu, Mübeccel Alkan
09)Dilek Süslüer, Miray, Tülay Beşkardeşler, Sevinç Özyatık
10) Aylin- Rıfat Kınay
11)Birgül Özen, Esin Kahraman, Ufuk Koçak Özcan, Didem Şahin
12)Şükrüye Gökçen- Ozan Elbir
13)Yakup- Lale Özdanon
14)Firdevs Koç, Gülsen Korkmazer
15)Civan Yastıman, Öykü İrin Önde, Yüksel Yaparlar, Sedef Önde, Canan Şenocak, Seval Yarkan, Nesrin Sezer, Enise Şendeyli
16)Alpaslan Coşkun, Nilüfer Akyüz, Özgül Yenigül, Evren Ünlü
17)Füsun Koç, Şükran Uğur, Ayla Yereli, Mehtap Tamer, Gülay Bilgiç, Filiz Sın
18) Olcay Öztaş, Selma Akın, Ayşe Dağcı Yersu
19)Ayşe Suzan Kurt, Ayhan Seyfeli, Sabiha Şen Gezener, Selma Mc Cain, Gülbeniz Yamancı, Ayşen Say, Hatice Yenişehirli
20)Esin Urgancı, Tuna Bilginer, Mukaddes Aydemir, Saadet Yeni, Sezer Arı, Serap Özdemir, Neriman Seke, Ayşegül Özen, Zafer Aygün
21)Ali Rıza Saysen, Füsun Kantemir, Nurgül Özkaplan, Ayşen- Ziya Nazlı
22)Funda Uysal
23)Necdet- Gülşen Akman, Hayri Tuna Yükselen, Zeynep Kocasinan
24)Seyhan Kuralı, Aysel Öztezel, Nasuhi Öndersev, Çiçek Çakır, Sinem Şahin, Serhan Şen
25)Sare Ebru Ekmekçioğlu
26)Serap Akgün
27)Seçil Altaş
28)Sinem Şahin