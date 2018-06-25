Lionslarda bayrak değişimi

İZMİR Gündoğdu Lions Kulübü, İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü, İzmir Alsancak Lions Kulübü, 200 davetlinin katılımıyla başkanlık devir teslim törenlerini gerçekleştirdi.
Düzenlenen törenin yönetmenliğini 2013-2014 dönemi genel yönetmeni Ziya Nazlı ve 11. Bölge Başkanı İsmail Pakoğlu birlikte yaptı. Ortak devir teslim töreniyle İzmir Gündoğdu Lions Kulübü'nde Muhadder Özgüren görevi Nurdan Pakoğlu'na, Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü'nde Hakan Civan görevi Belkıs Üner'e, İzmir Alsancak Lions Kulübü'nde Olcay Öztaş görevini Selma Akın'a devretti.
Kulüpler adına konuşan 11. Bölge Başkanı İsmail Pakoğlu yaptıkları hizmetlerle büyük projelere imza atan üç Lions kulübünün yeni dönem başkanları ile daha başarılı hizmetlere imza atacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Nurdan Pakoğlu, Muhadder Özgüren
02)Uğurkan Erinç- Özün Altınay
03) Nurdan- İsmail Pakoğlu
04) Nazlı Atalay, Berna Benlioğlu
05)Yeliz Şen
06)Selda- Fırat İnceli
07)Funda Uysal, Dilek Soylu, Aysu Sürücü
08)Neslihan Ülsever
09) Ziya -Ayşen Nazlı, İsmail Pakoğlu
10)Ayşegül İnceoğlu
11)Olcay Öztaş, Ziya Selamioğlu
12)Pınar Bayram
13)Gülce Hakgüder, İpek Tokem Ergür
14)Tüge Turan
15)Miray Beşkardeşler
16)Gülşen- Necdet Akman
17)Neşecan- Nejat Hürtürk
18) Ecem Pakoğlu
19)Hülya Demiral, Emine Dadak
20)Belkıs Üner, Hakan Civan
21)Begüm- Ömer Yöntem
22)Işılay- Volkan Dede
23)Arzum Okyay
24)Rıza- Esin Alpöz
25) Sevinç Özyatık
26) Dilek Süslüer- Mustafa Ellik
27) Selma Çaldağ