Lionslarda bayrak değişimi

İZMİR Gündoğdu Lions Kulübü, İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü, İzmir Alsancak Lions Kulübü, 200 davetlinin katılımıyla başkanlık devir teslim törenlerini gerçekleştirdi.

Düzenlenen törenin yönetmenliğini 2013-2014 dönemi genel yönetmeni Ziya Nazlı ve 11. Bölge Başkanı İsmail Pakoğlu birlikte yaptı. Ortak devir teslim töreniyle İzmir Gündoğdu Lions Kulübü'nde Muhadder Özgüren görevi Nurdan Pakoğlu'na, Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü'nde Hakan Civan görevi Belkıs Üner'e, İzmir Alsancak Lions Kulübü'nde Olcay Öztaş görevini Selma Akın'a devretti.

Kulüpler adına konuşan 11. Bölge Başkanı İsmail Pakoğlu yaptıkları hizmetlerle büyük projelere imza atan üç Lions kulübünün yeni dönem başkanları ile daha başarılı hizmetlere imza atacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Nurdan Pakoğlu, Muhadder Özgüren

02)Uğurkan Erinç- Özün Altınay

03) Nurdan- İsmail Pakoğlu

04) Nazlı Atalay, Berna Benlioğlu

05)Yeliz Şen

06)Selda- Fırat İnceli

07)Funda Uysal, Dilek Soylu, Aysu Sürücü

08)Neslihan Ülsever

09) Ziya -Ayşen Nazlı, İsmail Pakoğlu

10)Ayşegül İnceoğlu

11)Olcay Öztaş, Ziya Selamioğlu

12)Pınar Bayram

13)Gülce Hakgüder, İpek Tokem Ergür

14)Tüge Turan

15)Miray Beşkardeşler

16)Gülşen- Necdet Akman

17)Neşecan- Nejat Hürtürk

18) Ecem Pakoğlu

19)Hülya Demiral, Emine Dadak

20)Belkıs Üner, Hakan Civan

21)Begüm- Ömer Yöntem

22)Işılay- Volkan Dede

23)Arzum Okyay

24)Rıza- Esin Alpöz

25) Sevinç Özyatık

26) Dilek Süslüer- Mustafa Ellik

27) Selma Çaldağ