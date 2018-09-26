OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir okulun bahçesindeki limon ağacı gövdesinde meyve verdi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Özel Biltepe Okulları'nın bahçesindeki limon ağacı görenleri şaşkına çevridi. Okul bahçesindeki limon ağacı gövdesinde limon vermesine şaşıran öğrenci ve okul idareciler, fotoğrafını çekti. Okul Müdürü Duran İsaoğlu, limon ağacının gövdesinde meyve vermesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerimiz ağaca gözü gibi baktığını söyledi.



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