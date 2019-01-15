Liman Kavşağı 8 Mart'a açılıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın batı ilçeleri ve Batı Çevre Yolu'nun bağlantısını sağlayan Liman Kavşağı'nda yapılan yonca tipi katlı kavşağın 8 Mart'ta araç geçişine açılacağını açıkladı.

Antalya şehir merkezini Kemer'den Kaş'a kadar batı ilçeleriyle ve Burdur istikametine dönük Batı Çevre Yolu'nun da bağlantılı olduğu Serbest Bölge Kavşağı olarak da bilinen Liman Kavşağı'nda, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce kasım ayında ihalesi yapılan yonca tipi katlı kavşak projesi çalışmaları sürüyor. Kavşağın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde trafiğe açılması hedefleniyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, çalışmaları yerinden inceledi.

Kavşağın, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce ihalesinin kasım ayında 40 milyon TL proje bedelle yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, "Çok kısa sürede Kasım'dan Mart'a kavşağı bitirip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de trafiğe açmak istiyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya halkına bir hediye olsun. Kavşaktan ilk geçişler o gün sağlanacak. Antalya büyüyor, gelişiyor, dönüşüyor bu kavşaklara ihtiyacımız var. Uncalı Duraliler Kavşağı ve bölgede de birlikte çalışmalar yapılıyor. Onlar da bitince havalimanından kesintisiz Kemer'e, Kemer'den kesintisiz havalimanına ulaşım sağlanacak" dedi.

Serbest Bölge Kavşağı'nın Antalya için büyük önem taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şunları kaydetti:

"Antalya'nın trafik sorununun çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak el ele vererek çok önemli sorunları aşıyoruz. Serbest Bölge Kavşağı'nda uzun süre kamulaştırmaya yönelik ciddi sıkıntılar vardı. Bunların aşılması için belediyemiz önemli mesai harcadı ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce projenin hızlı bir şekilde tamamlaması için fevkalade güzel bir işbirliği gerçekleşti. Uncalı Mezarlığı yanında Duraliler Kavşağı'nda da bir şerit genişletme çalışmasını karayollarımız yapacak. Kamulaştırma konusunda ise Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir işbirliği ortaya koyduk."

Serbest Bölge Kavşağı'nın yaz aylarında özellikle 50 bin aracın geçtiği önemi bir nokta olduğuna da dikkat çeken Türel, "8 Mart'a kadar Duraliler Kavşağı'ndaki şerit genişletmeleriyle birlikte tamamlanması turizm açısından Kemer bağlantısında ciddi bir rahatlama sağlayacak. Batı ilçelerimiz aynı zamanda bizim tarım üretimi açısından da fevkalade önemli. Özellikle üretim bölgelerinden sebze ve meyvelerin Anadolu'ya ulaşması yine bu kavşaklar sayesinde sağlamış olacağız. Ayrıca ortalama bir kavşak vatandaşımızın cebine senede 25 milyon TL tasarruf sağlıyor" dedi.

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