Limak Enerji, 'En Yeşil Ofisler' listesine ilk sıradan girdi

ENERJİ sektörünün öncü kurumu Limak Enerji, Elektronik Belge Yönetim Sistemi sayesinde 11 bin 643 ağacın kesilmesini önlerken 'En Yeşil Ofis Araştırması 2018'de listeye ilk sıradan girdi.

Her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırması, 2018 yılında elektrik sektörünü mercek altına aldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinde otomasyon sağlayarak kağıt bazlı iş süreçlerini tam entegre bir dijital ortama dönüştüren ve ‘En Yeşil Ofis’ listesinde yer alan elektrik perakende satış ve dağıtım sektöründeki şirketler arasında zirvede yer alan Limak Enerji, çevre dostu yaklaşımlarının meyvesini topladı. Limak Enerji şirketleri Limak Enerji Uludağ Elektrik ve Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ‘En Yeşil Ofis Araştırması’nın ilk iki sırasında yer aldı. Araştırmayı gerçekleştiren 'enVision' yetkilileri Limak Enerji Grubu'nu, Bursa’daki Genel Müdürlüğü’nde ziyaret ederek ‘En Yeşil Ofis’ plaketlerini takdim etti.

DOĞA DOSTU ŞİRKET

Araştırmada birinci olan Limak Enerji Uludağ Elektrik, bu çalışma ile birlikte, 7 bin 118 ağacın doğada kalmasını sağladı. Çevre dostu imajıyla bilinen Limak Enerji Uludağ Elektrik, geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu 'Yeşil Dönüşüm Ormanları' projesiyle de 50 ton kağıda denk gelen 4 bin ağacın doğaya dönmesine öncülük edecek. Listenin ikinci sırasında yer alan UEDAŞ ise 4 bin 525 ağacın doğada kalmasını sağlayarak, sürdürülebilirlik alanında başarılı adımlar atmaya devam ediyor. Kesilmekten kurtarılan ağaçların yanı sıra şirketler, 58 milyon litre su tasarrufu sağladı ve 3 bin 286 ton karbondioksit salınımı ile 232 ton katı atık oluşumunu da engellendi. Böylelikle, genel toplamda 97 milyon adet A4 kağıdının çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, plaket takdimi sonrasında konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında tüm şirketler için dijital dönüşüm hayati öneme sahip. Geçmişin klasik yönetim teknikleri ile iş süreçlerini yürütmek artık imkansız. Müşteri memnuniyeti için zaman, hız ve kalite olmazsa olmaz kriterler. Dolayısıyla bu noktada Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemleri (EBYS) ön plana çıkıyor. 2012 yılından bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma taşıdık. Çevreye olan hassasiyetimizi kamuoyu yakından bilmektedir. EBYS sistemi ile de bir orman büyüklüğündeki alanın kesilmesinin önüne geçmiş olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Bu konuda emeği geçen tüm yöneticilerimizi ve ilgili firma yetkililerini tebrik ediyorum.”

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×