Limak Enerji'den müşterilere aşure ikramı

LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde Genel Müdürlük ve 9 Bölge Müdürlüğü'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Aşure Günü'nü kutlayan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "11 Eylül'de yeni bir hicri yıla başladık. Bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü, paylaşmanın önemini bir kez daha bizlere gösteriyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı bu özel günlerin bereketinden müşterilerimizle birlikte istifade etmek istedik ve hizmet verdiğimiz 4 ilde müşterilerimize aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile ortak bir paydada buluşmanın sevinciyle, Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nün tüm ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.



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