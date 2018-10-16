'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı'na doğru

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'de, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) Başkanı Nurettin Kaynar, bu yıl ilkini düzenleyecekleri 'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı' 18 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

Çalıştaya KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere il-ilçe protokolü ve STK temsilcilerinin katılacağını bildiren Nurettin Kaynar; etkinlik kapsamında takım oluşturma, vizyon sahibi olma, etik davranma, karizmatik liderlik, stratejik düşünme, işbirliğine yatkın olma, koordinasyonu gözetme, kurumsallaşma ve ihracat fikrini geliştirme gibi konularda sertifikalı eğitim programı verileceğini söyledi.

SİTSO olarak Türkiye'de bir ilk gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaynar, "Türkiye'de ilk defa bir Sanayi ve Ticaret Odası 'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı' düzenliyor. Üç gün sürecek olan bu çalıştayın Silifkemizin tanıtımı ve gelişimi için güzel bir adım olmasını diliyoruz" dedi.

Çalıştay 20 Ekim'de sona erecek.



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