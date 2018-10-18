Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'de, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı başladı.

Çalıştaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ile çok sayıda STK temsilcileri ve işadamları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, liderliğin zor bir zanaat olduğunu belirterek, "Stratejide önce vizyonunuzu ve amacınızı belirlemek gerekli. Vizyon ve amaç net değilse strateji tek başına birşey ifade etmiyor. Hayırlı bir vizyon ve hayırlı bir amaca bizi ulaştıracak bir strateji ve bunu başaracak bir liderliğe ihtiyaç vardır. KKTC'de 1978'den beri, Kıbrıs Türk Halkı olarak bir varoluş mücadelesi içindeyiz. Temel vizyonumuz halkımızın varoluşu ve daha iyiye götürebilmesidir. Bu sebeple çalıştayın vizyon ve strateji sağlaması bakımından önemli olduğunu düşünüyor, Silifke ve Türkiye için güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, çalıştayın Türkiye'de bir ilk niteliği taşıdığına dikkat çekerek, liderlik ve strateji konusu bir sunum yaptı.

Takım oluşturma, vizyon sahibi olma, etik davranma, karizmatik liderlik, stratejik düşünme, işbirliğine yatkın olma, koordinasyonu gözetme, kurumsallaşma ve ihracat fikrini geliştirme gibi konularda sertifikalı eğitim programlarının verileceği Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı 20 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

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