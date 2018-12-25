Lider Çukurova, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Çukurova Basketbol, ligin 11'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

2018-2019 sezonuna deplasmanda 73-69'luk Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti ile 'Merhaba' diyen Çukurova, geride kalan 10 haftada tüm maçlarını kazanarak 20 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak Samsun Canik Belediye'yi deplasmanda 117-59 ile geçen Mersin temsilcisi, 11'inci haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda 20 puanlı lider ile lig 7'ncisini karşı karşıya getirecek olan müsabaka yarın 18.00'de başlayacak.



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