Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Çukurova Basketbol, ligin 11'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
2018-2019 sezonuna deplasmanda 73-69'luk Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti ile 'Merhaba' diyen Çukurova, geride kalan 10 haftada tüm maçlarını kazanarak 20 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Son olarak Samsun Canik Belediye'yi deplasmanda 117-59 ile geçen Mersin temsilcisi, 11'inci haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda 20 puanlı lider ile lig 7'ncisini karşı karşıya getirecek olan müsabaka yarın 18.00'de başlayacak.
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Lider Çukurova, Beşiktaş'ı ağırlayacak
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Çukurova Basketbol, ligin 11'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. 2018-2019 sezonuna deplasmanda 73-69'luk Bellona Kayseri Basketbol galibiyeti ile...
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Çukurova Basketbol, ligin 11'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.